Freitag, 07 April 2023

Die de facto Rechtlosigkeit der Menschen und ...

die Arbeitsweise der Organe der Rechtsprechung

ich bin also angeklagt … wegen Relativierung des Holocaust …

bzw wegen des Tatvorwurfs der Volksverhetzung … das Wort muß man sich fast auf der Zunge zergehen lassen



die Argumente zu meiner Verteidigung …

die Erklärung der näheren Zusammenhänge … wie es überhaupt zu der ‘Tat’ gekommen ist etc ...



habe ich … wie das so meine berufliche Art und Arbeit ... Theorie und Praxis ist …

in einem rund 30-seitigen Bändchen zusammen gestellt ...



ohne das gelesen zu haben legt die Frau Richterin das ‘ad acta’ und sagt ...

‘ein Strafverfahren ist nicht der Ort für eine politische Auseinandersetzung ...



es geht aber wie gesagt in meiner Schrift nicht um eine politische Auseinandersetzung …

sondern um meine Verteidigung ...



de facto wird also das Recht zur Verteidigung verweigert ...

bzw um in der Sprache des Gerichts zu bleiben … relativiert ...



es ist sicher nicht übertrieben relativiert … das als tiefstes Mittelalter zu bezeichnen …

wenn nicht doch als schlicht vorsintflutlich ...







