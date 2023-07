Samstag, 08 Juli 2023 | 27.189

Die Rechte der Menschen und ...

die Interessen der Menschen ...

es gibt bekanntlich die so genannte ‘Heile Welt’ …

genau betrachtet ist diese so genannte ‘Heile Welt’ jedoch eine Oase wenn nicht eine Blase …



in einer widrigen / feindlichen / unbarmherzigen Welt … in der sich der Mensch bewegt …

teilweise in einer immerhin ‘heilen’ Blase … teilweise aber auch in einer geplatzten Blase …



also völlig ungeschützt … aber nicht unbedingt wehrlos …

diese Welt ist zwar nicht ‘heil’ aber sie ist vollkommen …



und das heißt ganz kurz gesagt … es gibt von allem was es gibt auch das Gegenteil …

zu allem Guten etwas was den Spaß verdirbt … zu allem Schlechten etwas was versöhnt ...



nicht jede Krise führt zwangsläufig in die Katastrophe … nicht jede Katastrophe ist das Ende ...

es bedarf Resilienz Prävention Bewältigung Neuanfang … und Mut zum Phoenix aus der Asche ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti Ochisten und sonstige Anti Christen ...



das Po-litische Thema ... Erziehung / Bildung / Schule ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarmung / Verblödung / Verwahrlosung ...







