Die Rechte der Menschen und ...

die Zukunft der Menschen ...

es ist alles nicht so einfach … besonders wenn mans doppelt nimmt …

ist eine der gängigen Lebensweisheiten …



und Lydia Meyer hält dagegen mit ihrem Buch ‘Die Zukunft ist nicht binär’ …

weil Vielfalt längst Fakt sei …



was wiedermal alles wild durch einander gewürfelt und vermischt …

und im übrigen ein Widerspruch in sich ist …



Hannah Arendt sagte … ‘Wahrheit gibt es nur zu Zweien’ …

und Zukunft gibt es de facto nunmal nur mit Fortpflanzung … und die ist bekanntlich binär …



das schließt ja nicht aus ... daß es in der Gegenwart alles Mögliche Andere auch gibt …

nur Zukunft hat es nicht und gibt es damit auch nicht ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Zufriedenheit Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Beeridigung ...







