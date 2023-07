Mittwoch, 05 Juli 2023 | 27.186

Die Rechte der Menschen und ...

die Zukunft der Menschen ...

Albert Einstein sagte mal … die Vergangenheit interessiert mich eigentlich nicht …

und die Gegenwart nur bedingt …



mich interessiert die Zukunft … denn in ihr gedenke ich zu leben ...

Zukunft ist aber etwas … was sich von Jahr zu Jahr quantitativ und qualitativ unvorhersehbar verändert



es gibt Bewerbungsgespräche … da wird der Bewerber gefragt …

wo sehen Sie sich und das Unternehmen in fünf Jahren ? so kann man u.U. teure Berater sparen ...



die Berlin-Brandenburgsche Akademie der Wissenschaften fragt zur Zeit Besucher und Gäste ...

nach ihren Visionen für die nächsten 30 Jahre … nach der Neugründung 'vor' 30 Jahren ...



welche Visionen gab es damals / gibt es heute … was ist daraus geworden / könnte werden …

die Akademie wird sich entwickeln und wandeln … gewissermaßen schlafwandlerisch ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre transatlantischen Nachbarn ...

USA ... CDN ... KNG ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...

die Offizielle Po-litik ... Merkel und Werkel ...







