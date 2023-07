Dienstag, 04 Juli 2023 | 27.185

Die Rechte der Menschen und ...

die Zurechnungsfähigkeit der Menschen ...

es ist allgemein bekannt und wohl auch anerkannt …

daß Alkohol erst beschwingt dann enthemmt und schließlich zurechnungsunfähig macht ...



mit jeweils ebenso speziellen wie spezifischen / graduellen wie gravierenden Folgen ...

je nachdem wie die weiteren Zusammenhänge dann sind …



in der Regel ist der Beginn des Trinkens noch ein freier Entschluß …

aber schon beim Entschluß ein zweites Glas zu trinken gilt eine eingeschränkte Urteilsfähigkeit ...



so ähnlich ist das auch … obwohl das noch niemand wahrhaben geschweige anerkennen will …

mit der Künstlichen Intelligenz … eigentlich genau so wenn nicht noch schlimmer ...



denn beim Alkohol sind die Facetten für fast jede Art von Alkohol hinreichend erforscht …

bei der K.I. hat man sich bis jetzt noch nicht mal entschlossen überhaupt damit anzufangen ...



*



