Montag, 03 Juli 2023 | 27.184

Die Rechte der Menschen und ...

das Sehnen der Menschen ... und Gottes (?) ...

viele Menschen gehen sonntags und an Feiertagen in die Kirche …

viele beten gar jeden Tag … weil sie an das Überirdische an das Göttliche glauben ...



zumindest teilweise nicht nur aus reinem Glauben heraus …

sondern einer über-sinnlichen Wahrnehmung Erfahrung Erlebnis ...



und es sind nicht wenige die sich mit der Wissenschaft von den Sternen beschäftigen …

weil sie glauben ...



daß es bereits ‘da draußen’ … also hinter der Grenze unseres noch halbwegs überschaubaren

Milchstraßensystems … menschliches oder sagen wir einfach intelligentes Leben gibt ...



insofern kann nicht ausgeschlossen werden … daß es als Gegenstück wenn nicht als Pendant ...

zum Sehnen des Menschen nach Gott ein Sehnen Gottes nach dem Menschen gibt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europoäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Politische Thema ... Arbeit und Leben ...

die Offizielle Politik ... Arbeitslosigkeit und Sinnlosigkeit ... Hirnverbranntheit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen