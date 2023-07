Sonntag, 02 Juli 2023 | 26.183

Die Rechte der Menschen ...

und die der Künster und Wissenschaftler etc wmd

die Präsidenten der Akademien wmd reden diskutieren schwatzen fragen …

was können Künstler / was können Wissenschaftler tun …



um eine Politik einzufordern die ...

zu einer halbwegs verfassungsmäßigen Ordnung führt ...



das ist also ungefähr genau so geisteskrank wie … als würde …

der Präsident Olaf Scholz … genannt Bundeskanzler … fragen ...



was können die Bürger tun … für die gerade ich doch Sorge und Verantwortung tragen soll …

damit ich hier halbwegs verfassungsgemäß regiere …



oder als würden Ärzte fragen … statt adäquat zu diagnostizieren und zu therapieren …

was können die Patienten tun … damit sie wieder gesund werden …



oder gar der Präsident des Bundesverfassungsgerichts … was können Angeklagte und Beklagte tun …

damit ich hier halbwegs sinnvoll und ausgleichend Recht spreche …



es sind doch gerade die Präsidenten wmd selbst … die das untereinander klären müßten ...

die sich am ‘Verantwortung tragen’ beteiligen müßten ...



so lange sich also die paar Präsidenten die dafür in Frage kommen …

nicht in Bewegung setzen und sich den Putin zur Brust nehmen …



so lange wird sich auch in der Ukra-ine nichts ändern …

geschweige bei der Klimakatastrophe / bei der Transformation der Gesellschaften ...



beim Energiekonzept / bei der Kriminalität / beim Mißbrauch von was immer geht etc etc ...

geschweige bei Frieden und Freiheit / Verständigung / Einverständlichkeit / Gerechtigkeit ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

Geo / Cosmo / Astro - Politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

die offizielle Politik ... Dammbruch Leistenbruch Zusammenbruch ...







