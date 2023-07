Samstag, 01 Juli 2023 | 26.182

Die Rechte der Menschen und ...

die Sorge um die Freiheit ...

irgend ein Schlauberger hat mal den Egoismus damit zu verteidigen versucht ...

' wenn jeder nur an sich selbst denkt und für sich selbst sorgt ist für alle gesorgt' ...



das erscheint grundsätzlich oder rein logisch gar nicht mal soo falsch ...

um nicht zu sagen ... reine Vernunft ...



wenn jeder die Freiheit für sich in Anspruch nimmt ... zu tun und zu lassen was er will ...

sind alle frei ...



individuell ist das also gar kein Problem ... das Problem ist daß das kollektiv nicht funktioniert

also in einer Gemeinschaft / in einer Gruppe / in einem Team ...



und Vielfalt ist nun mal ein kollektiver Begriff ... in dieser immer währenden Dreifaltigkeit ...

der die das Teil / alle Teile / das Ganze ist mehr als Summe aller Teile ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti Ochisten und sonstige Anti Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schulung ...

offizielle Politik ... Verarmung Verwahrlosung Verblödung ...







