Donnerstag, 06 April 2023 | 14.096

Das Volk ...

und die Volksverhetzung ...

was macht man eigentlich … wenn man von objektiv de facto Volksverhetzern ...

als angeblicher Volksverhetzer angeklagt wird …



und das am Grünen Donnerstag … also wo morgen Kar-Freitag ist …

am besten man läßt sich gleich mit kreuzigen …



es soll ja schon vorgekommen sein … daß jemand nach drei Tagen wieder auferstanden

und einfach seiner Wege gegangen ist ...



eben jener soll ja auch zu anderen schon gesagt haben … 'steh auf und geh Deiner Wege ...

Dein Glaube hat Dir geholfen …'



ist also alles nur eine Frage des Glaubens (!?) …

manche sprechen auch von den Selbstheilungskräften der Natur ...



aber das ist dann schon nicht mehr eine Frage des Glaubens …

der ja echt und wirklich Kraft verleiht … und Stärke … und Flügel ... je nachdem ...



sondern der echten Wunder ...

also der Dinge die geschehen … ohne daß eine erkennbare Gewalt sie bewegt …



Fußballspielen macht dement … les ich da grad wieder …

denn das ist ja keine neue Erkenntnis …



manchmal sieht es so aus … als würden alle Richter wmd Fußball spielen ...

es sei denn … das käme natürlich auch in Frage ... Rechtsprechung macht auch dement ..







