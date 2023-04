Sonntag, 02 April 2023 | 13.092

Die Politische Predigt ...

Religion und Politik ...

Die evangelische Theologie … das evangelische lutherische protestantische freie Christentum …

ist die einzige Religion … also auf einen Glauben bezogene Überlegungen …



die sich halbwegs annähernd andeutungsweise mit den Grundzügen unserer Verfassung ...

auf einen Nenner bringen läßt …



das Wesen unserer Verfassung drückt sich aus in dem Artikel 65 …

‘der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik … und trägt da-für die Verantwortung’



das ist im Prinzip dasselbe … wie Martin Luther einerseits die Richtung angibt …

in der die verfügbaren Glaubensinhalte verstanden werden sollen …



und andererseits der Erkenntnis und dem Vertrauen Ausdruck gibt ...

daß das Wesen dieser unserer Welt in einer Art patriarchalischer Verantwortung wmd getragen ist







