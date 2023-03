Montag, 27 März 2023 | 13.086

Die zivilisierte Menschheit ...

Die relativierte Menschheit ...

es gibt immer wieder bzw nach wie vor diesen Ratschlag für Frauen …

die einem Vergewaltiger gegenüber stehen ...



‘Sie müssen halt mit ihm reden ...’

und wir wissen doch … alle wissen es … daß das in der Regel nicht wirklich hilft …



und trotzdem versucht es der halbwegs zivilisierte Westen

nach wie vor und immer wieder mit dem Osten … mit Xi und Putin und deren Sympathisanten



sogar während die schon mittendrin sind in der Vergewaltigung ...

mit reden … saudummes Zeug reden …



und mit Prahlen … eigentlich und wenns wirklich darauf ankäme …

seien sie ja doch die Stärkeren und die mit dem längeren Atem …



alles andere … die Lieferung von Waffen oder Geld und noch mehr gute Ratschläge etc …

ist wie wenn man der Frau ein Kissen unterschiebt damit sie wenigstens etwas bequemer liegt …



wirkliche Hilfe gibts nur nach dem Prinzip ‘Wehret den Anfängen' …

‘der Klügere (…) gibt so lange nach bis er der Dümmere (!!!) ist ...



eine Hälfte … (der Welt) kann nicht überleben ohne die andere …

insofern ist es nicht nur im ureigensten Interesse des Westens …



sondern eine gar nicht hinwegzudenkende Verpflichtung !!!!!!

als Ausdruck dieses 'und trägt da-für die Verantwortung ...'



wie es doch ausdrücklich in unserer Verfassung heißt ...

und was umzusetzen nichts anderes als eine Frage des guten Willens ist...



den Osten nicht verkommen zu lassen oder gar zu zerstören …

mutwillig vorsätzlich oder gar versehentlich fahrlässig ...



und dafür braucht es eine völlig andere Strategie …

als den sozialistischen Unsinn von Olaf Scholz … (nur damit das Kind einen Namen hat) ...







