Montag, 27 März 2023 | 13.086

Die deutsche Staatsraison ...

und der Holocaust ...

ich kriege regelmäßig Spendenaufrufe … in der Art …

‘Ihre Hilfe für in Not geratene Holocaust-Überlebende wird dringend benötigt’ ...



von an sich seriös erscheinenden Organisationen … und da fragt man sich doch unwillkürlich …

‘noch nie was von Relativierung des Holocaust gehört’ ?



aber da sieht man wieder diese kleinen und feinen subtilen Unterschiede in der Sprache der Politik

um nicht zu sagen von Frau Merkel ...



es heißt ‘die Sicherheit / Israels’ … ist deutsche Staatsraison …

es heißt nicht ‘die Hilfe / für in Not geratene Holocaust-Überlebende ...’







