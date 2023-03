Montag, 27 März 2023 | 13.086

Der Staat ...

und seine Relativierung ...

l’ètat c’est moi … das sagen im Grunde genommen alle so genannten Staatsdiener ...

und trennen damit die staatliche Organisation von den Bürgern die als Substanz den Staat bilden



selbst auf einer der untersten Ebenen … beispielsweise der Parkvignettenkontrolleure ...

ohne damit irgend wem oder was zu nahetreten zu wollen …



schleudert so einer wmd einem dieses 'der Staat bin hier ICH' entgegen ...

im Brustton der Selbstüberzeugung ... wenn man seine Ansicht in Frage zu stellen wagt …



geschweige auf den obersten Ebenen der Kommissions / Parlaments / Regierungs …

oder gar Gerichts-Präsidenten ...



weil eben alle diese ‘Staatsdiener’ im Grunde genommen nur ihrer eigenen Organisation …

genau genommen also sich selbst (be)dienen …



und eben nicht dem Bürger geschweige Mensch / Tier / Natur …

oder gar dem Recht ...



gibt es … beispielsweise … eine Stiftung für Selbstpflegende Angehörige ...

weil Betroffene es gegen alle Widerstände geschafft haben sich diesbezüglich zu solidarisieren



was entsprechend nötig wäre … wenigstens pro forma …

ist eine Stiftung für Rechtspflegende Bürger ...



mal sehen ob ich das noch hinkriege …

noch ist ja nicht aller Tage Abend ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen