Sonntag, 26 März 2023 | 12.085

Die schwarz auf weiße Präambel in der Verfassung und ...

die grün/gelb/rote Feld/Wald/Wiesen Ampel in der Politik ...

‘Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen …

hat sich das deutsche Volk diese Verfassung gegeben’ ...



das ist bzw war anscheinend das erste und das letzte Mal …

daß das deutsche Volk bei Bewußtsein war …



denn im weiteren Verlauf sieht es eher so aus … als sei das deutsche Volk von einer geradezu chronischen

sich abwechselnden Besinnungslosigkeit bzw Bewußtlosigkeit geplagt ...



bewußtlos … weil es teilweise nicht in der Lage ist …

sich gegen die Übergriffe der Staatsmacht / gegen Vergewaltigung etc zu wehren …



besinnungslos … weil es sich teilweise noch wehren kann … das aber mit falschen …

und oder völlig unzureichenden Mitteln versucht zur falschen Zeit am falschen Ort ...



Musterbeispiel ... der so genannte Volksentscheid ...

über ein klimaneutrales Berlin ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen