'Auch die Ukra-ine war Thema in Brüssel' ...

was für ein hirnverbrannter Schwachsinn ... ...

und dann sagt der Kanzler noch … ‘wir wollen als fairer Partner Abkommen abschließen ‘...

auch das geht völlig an der Sache bzw an den ‘Dingen’ vorbei ...



wann begreift dieser Mann (und seine Konsorten) … daß er auf der Politischen Bühne ist ...

und nicht im Kindergarten oder auf dem Sportplatz …



sondern dort wo die so genannte große Politik gemacht wird ...

Deutschland / Europa / der Westen / die Welt … brauchen Führung ...



und da reicht es nicht … ‘faire’ (?) Handelsabkommen zu schließen …

es reicht nicht … im Wettbewerb ‘mithalten’ (?) zu können ...



es reicht nicht … technologisch ‘vorne mit dabei’ (?) zu sein ...

es reicht nicht … ‘mehr’ (???) Mittel für Forschung und Entwicklung aufzuwenden ...



‘Führung’ heißt unter anderem … zu wissen wann man aufs Ganze gehen muß ...

‘Führung’ heißt unter anderem … das Bewußtsein der Verantwortung zu haben ...



Führung ist mehr als verläßliche Arbeit …

an wichtigen Positionen / in wichtigen Funktionen ... .



Führung ist mehr als souveraine Leitung …

zum Beispiel das Spiel eines Orchesters nach einer vorgegebenen Partitur ...



Führung heißt im Bewußtsein eines ganzheitlichen Ziels das Know how zu haben ...

mit den vorhandenen Mitteln und Möglichkeiten sich auf den Weg machen…



und adaequat agieren und reagieren bzw sich auf ständig wechselnde sich verändernde

Gegebenheiten und Entwicklungen einstellen zu können



ich wehre mich gegen diesen unbeschreiblichen institutionalisierten Dilettantismus …

gegen die Relativierung / Bagatellisierung (…) der Tatsache …



daß die westlichen und östlichen ‘Führungskräfte’ ... mit und ohne Klimawandel …

nichts anderes betreiben als den Holocaust der gesamten Menschheit …







