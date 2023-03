Sonntag, 26 März 2023 | 12.085

The Internet of things ...

und die Relativierung der Dinge ......

ein Musterbeispiel an staatsmännischer Relativierung der Dinge …

bietet immer wieder der Bundeskanzler Olaf Scholz ...



zum Beispiel wenn er … wie an sich nicht anders zu erwarten … nach dem Europäischen Rat

die Botschaft verbreitet … es gäbe gute Botschaften für Europa … denn …



jeder der Teilnehmer akzeptiere … wenn andere Länder andere Wege gehen …

um ihre Ziele zu erreichen ... (???) ….



im alten Rom galt mal der Satz … ‘alle Wege führen nach Rom’ ...

was heißen sollte … es gibt nur ein Ziel ... und alle Wege führen da hin …



der Chaos-Kanzler dagegen verbreitet als Erfolg den Satz …

Hauptsache wir haben uns lieb ... und jeder geht seinen Weg wohin auch immer er will ...



und dann gibt es noch den Satz ... ‘getrennt marschieren ... vereint schlagen’ …

auch dazu ist es nötig … daß man nicht nur eigene Wege geht … sondern sich auch trifft …



und vor allem … daß man dann auch mit den modernsten Waffen und Strategien kämpft ...

und nicht mit Pfeil und Bogen bzw Sozialismus ...



und ganz zu vorderst ... daß auch der Einsatz der Mittel bzw unvermeidbare Verluste ...

noch in einem sinnvollen Verhältnis zum angestrebten Erfolg stehen ...



bzw umgekehrt ... daß die Bedeutung des angestrebten Erfolges ...

wie beispielsweise die Verhinderung eines irrevesiblen Klimawandels ...



den Einsatz aller Mittel rechtfertigt ... die auf das Ziel bezogen geeignet sein könnten ...

bis zum Nachweis des Gegenteils ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen