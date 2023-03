Samstag, 11 März 2023 | 10.070

Die Freiheit der Kunst und ...

die Freiheit des Künstlers bzw die Freiheit des Betrachters

Kunst ist bekanntlich das Maß aller Dinge …

aber auch die Kunst … jedes Gemälde … nur mal so als Beispiel …



hat zwei Seiten … und nicht etwa rein äußerlich einfach nur Vor- und Rück-Seite …

und es geht auch nicht nur ums Optische (beim Gemälde) ...



sondern es geht bei aller Kunst auch um den inneren bzw inhaltlichen Ausdruck …

der wiederum ‘Ausdruck’ und Träger dieser (künstlerischen) Freiheit ist …



es geht ja gerade um diesen doppelten Sinn von Kunst ...

einerseits daß der Künstler (…) ‘sich’ ausdrücken will ...



andererseits aber auch … daß er beim Betrachter (…) einen ‘Eindruck’ ermöglichen will ...

einen vom künstlerischen Ausdruck unabhängigen kreativen Eindruck ermöglichen will …



sonst macht das alles ja gar keinen Sinn … mit anderen Worten es geht hier um eine Art Gleichberechtigung

der Freiheit des Künstlers und der Freiheit des Betrachters / Lesers / etc ...



nochmal … man muß differenzieren zwischen der Freiheit des Künstlers …

auf die der Betrachter (zum Zeitpunkt des Entstehen des Werkes) keinen Einfluß hat …



und der Freiheit des Betrachters …

auf die der Künstler (zum Zeitpunkt des Betrachtens ) keinen Einfluß hat …



und das Eine ist so gleichberechtigt und gleichwertig …

aber auch unbefangen und unabhängig von einander ...



wie das andere ... das heißt der ganze Streit um die islamischen Karikaturen …

und oder die Satanischen Verse etc etc … geht völlig an einander vorbei ....



Kunst wird eben nicht nur von von der Freiheit des Künstlers getragen …

sondern auch von der Freiheit des Betrachters … auf die beide jeweils keinen Einfluß haben ...



und damit sind wir genau auch beim Thema Gerndern …

das heißt … auch dieser Streit um nicht zusagen Unsinn geht völlig am Problem vorbei ... …



nochmal … es ist ja gerade dieser doppelte Sinn von (auch gastronomischer etc) Kunst …

daß der Künstler ‘sich’ ausdrücken will …



andererseits aber auch dem Betrachter ermöglichen will ...

'seinen' Eindruck ... naja ... ebenfalls kreativ 'auszudrücken' ... …



beim Betrachten / beim Be-greifen / bei Er-tasten …

beim Anschauen / beim Lesen / beim Hören / beim Fühlen / beim Riechen / beim Schmecken ...



einerseits also die Frage was will der Künstler ausdrücken ...

bzw wen und oder was bzw wie will er damit ‘sich’ ausdrücken ...



und andererseits die völlig unbefangene wertfreie Frage …

welche Deutungen / Auslegungen / welche weitergehenden kreativen Prozesse …



will er damit ermöglichen … ohne sich damit direkt zu identifizieren ...

welche Gedanken und Gefühle will er damit beim Betrachter möglich machen ...



nicht nur die Kunst ist frei ... sondern auch die Gedanken sind bekanntlich frei ...

mit anderen Worten ... denken kannn sich doch jeder was er will ...







