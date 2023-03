Mittwoch, 08 März 2023 | 10.067

Die Würde des Menschen und ...

die Würde der Frauen / die Würde des Friedens

es heißt bekanntlich ‘die’ Würde … Würde ist also per se weiblich ...

und es könnte sein … daß man dem Begriff dieser so genannten Gleichberechtigung …



tatsächlich am ehesten nahekommt … auf dem Weg über die verfassungsmäßige Würde …

die bekanntlich zu achten und zu schützen ist …



Männer haben Stärke und Kraft … also Macht … wozu brauchen die auch noch Würde …

das ist ja wie Öl ins Feuer gießen ...



und es ist nun mal ein Unterschied zwischen Würde ‘haben’ bzw also Frauen …

und Würden-’trägern’ … also zum Beispiel dem Papst ...



bzw überhaupt katholischen Menschenschindern und Kinderschändern …

ich meine also Würdenträgern ...



es sieht zwar hin und wieder so aus … als hätte ‘der Mensch’ …

von der Position des Neandertalers aus … also jenes männliche Wesen …



das noch mit der Keule in der Hand … ne Frau an den Haaren hinter sich her …

in seine Höhle (ver)schleppte und auf sein Lager aus Stroh und Blattwerk warf ...



die Grenze zur Zivilisation überschritten …

und sei gar zumindest zeitweise in den Bereich der Kukltur gelangt …



aber es sieht eben nur so aus … im Prinzip hat sich seit jenen Tagen überhaupt nichts verändert

nur die Transportmittel und Wege haben sich verändert … Betäubungsmittel und Drogen etc ...



auch hier ist es so … Frauen haben nicht nur (natürliche) Würde … sondern auch Kultur …

und Männer beharren auf ihrer (unzivilisierten) Natur … und nennen das auch noch ‘Recht’ …



Musterbeispiel das Bundesverfassungsgericht … das in seiner typisch männlich geprägten Art …

auch wenn da ein paar Frauen dabei sitzen …



sich stante pede weigert … sich auf den Boden einer zivilisierten Rechtskultur zu begeben …

und statt dessen hartnäckig versucht … Gerechtigkeit aus dem willkürlichen Gesetz abzuleiten



was eben nicht nur ein untauglicher Versuch …

sondern objektiv ein Ding der Unmöglichkeit ist …



steter Tropfen höhlt den Stein ... könnte man sich mehr oder weniger selbst beruhigend sagen ...

aber das geht eben nicht … das darf nicht sein …



vielleicht sind es noch ein paar Wochen … vielleicht auch nur noch ein paar Tage …

bis die Dinge durch die Entwicklungen in der Ukra-ine unumkehrbar werden ...



wir stehen … wenn nicht schon standen … an der Grenze zu einer positiven vitalen …

zukunftfsfähigen und nicht zuletzt eben auch gleichberechtigten Kulturellen Entwicklung …



und es darf jetzt nicht nur nicht nochmals sechzig Jahre dauern …

bis wir den entscheidenden Schritt über diese Linie hinweg tun …



sondern wir müssen heute noch (!!) verhindern …

daß nicht morgen schon überhaupt alles zu spät bzw alles aus ist ...



der Schlüssel dazu liegt bei den (nicht Trump-gesteuerten) USA … gerade noch …

wir müssen das hinbekommen … daß ‘der’ Westen (männlich) unter der Führung der USA …



‘die’ andere Hälfte (weiblich) der Welt mit Zugeständnissen öffnet …

die einer Art einvernehmlichem Zeugungsakt entsprechen ...



aus dem heraus dieser objektiv unverzichtbare Schritt in die Zukunft …

jetzt doch noch möglich wird …



das ist möglich … !

ich weiß das ... !! und ich weiß wie das geht ... !!!



das ist ungefähr so wie die Geschichte von den zwei Buben ...

von denen der eine zum anderen sagt ...



'Du ... ich habe herausgefunden ... woher die Kinder kommen ...

die Kinder werden geboren ... und den Bohrer finde ich auch noch ...'







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen