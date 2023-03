Mittwoch, 08 März 2023 | 10.067

Weltfrauentag ...

und was sagen die 'Weltfrauen' dazu ? ...

Wolfgang Schäuble hat mal gesagt …

in seiner unnachahmlich Menschenrechts und Naturschutz freundlichen Art ...



‘wenn man einen Sumpf trockenlegen will …

darf man die Frösche nicht fragen’ …



auch in diesem Sumpf … ich meine Spruch … steckt natürlich wie immer und überall …

ein Körnchen Wahrheit … das sich sinnbildlich jederzeit auf alles übertragen läßt …



wenn zum Beispiel Frauen benachteiligt werden …

dann darf man doch die Frauen nicht fragen … was sie davon halten …



vor allem nicht dann auch noch solche … die Schwierigkeiten hätten …

sich benachteiligt zu fühlen ...



sondern dann muß man die Benachteiliger fragen … was sie sich dabei denken ...

bzw eben gar nicht lang fragen … sondern einfach mal kräftig in den Arsch treten …



also ich meine natürlich diese göttlichen Wesen loben und preisen dafür …

daß sie in ihrer unerschöpflichen geradezu Über-Zeugungsfähigkeit ...



Frauen nach deren Interessen gleich-berechtigt teil-haben und teil-nehmen lassen ...

so daß das Gefühl weniger ‘Recht’ zu haben gar nicht erst aufkommt ...







