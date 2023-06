Mittwoch, 07 Juni 2023 | 23.158

Die Rechte der Menschen und ...

die Dinge dieser Welt / the internet of things ... ...

wenn alles Wissen dieser Welt nicht reicht … um die Dinge dieser Welt zu regeln …

denn Wissen ist naturgemäß begrenzt ...



können nur noch Phantasie und Glaube helfen ...

denn die sind unbegrenzt ... (Albert Einstein) ...



je mehr wir wissen … desto mehr begreifen wir … was wir alles nicht wissen ...

ist das Prinzip des Universums ...



ist begrenzt … dehnt sich aber immer weiter aus … kommt immer wieder was dazu ...

Wissen und Glauben verhalten sich zu einander wie Mann und Frau …



die Frau ist empfangsbereit und gebärfähig …

der Mann ist (Samen)spendenbereit und zeugungsfähig ...



das Christentum ist der einizige Glaube ... die einzige Religion ...

die in diesem Sinne kompatibel zum Wissen sind ...



es macht einen Unterschied ... ob man an Geister glaubt oder an Götter ...

von den Göttinnen ganz zu schweigen ...



allein das spricht schon gegen die Geister ... daß es von Geist keine weibliche Form gibt ...

abgesehen davon ... daß man das natürlich glauben kann ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ihre Transatlantischen Nachbarn USA / CDN / KNG ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel / Krieg und Zerstörung ...







