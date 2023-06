Freitag, 30 Juni 2023 | 26.181

Die Rechte der Menschen und ...

der neu geschaffene so genannte Bürgerrat ...

die Idee dieses Bürgerrats ist … daß dadurch die 'Meinung' der Bürger …

mehr berücksichtigt werden soll bzw könnte …



eine dieser Meinungen ist allerdings … daß der Bürgerrat eigentlich völlig sinnlos ist ...

man könnte ihn eigentlich auch genau so gut sein lassen ...



er dient also allenfalls der Arbeitsbeschaffung für rund 160 Mitglieder ...

die er im Schnitt etwa haben wird …



damit stoßen wir aber genau an dieses wundersame Prinzip der Vermehrung der Bureaukratie …

durch Zellteilung oder so …



'wenn man nicht mehr weiter weiß gründet man‘n Arbeitskreis' …

oder eben einen Bürgerrat ...



und dafür gilt bekanntlich seit Menschengedenken … wem Gott ein Amt gibt …

dem gibt er auch die Kraft … es mit Zähnen und Klauen zu verteidigen …



und wenn es noch so sinnlos ist ...

der sprichwörtliche Amtskleber … lange vor den Klimaklebern …



weil … man kann es nicht oft genug sagen … der Verstand dann im Arsch ist …

und da wiederum auch nicht ‘verbessert’ werden kann …



es dreht sich also alles dauernd im Kreise …

Kant’s kategorischer Imperativ hat nicht die geringste Chance ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen