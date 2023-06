Donnerstag, 29 Juni 2023 | 26.180

Die Rechte der Menschen ...

die Hoffnung der Bundestagspräsidentin ...

wir wissen schon … die Hoffnung stirbt zuletzt …

deshalb ist für Bärbel Bas auch die Hoffnung so wichtig …



ihre Hoffnung ist zum Beispiel … wenn der Bürgerrat genau so unterschiedlich ist wie das Volk ...

daß der Bürgerrat dann für alle Menschen in Deutschland spricht …



daß dadurch die Meinung der Menschen mehr beachtet wird .,..

und daß das wiederum die Demokratie zumindest in Deutschland ‘verbessert’ …



wie war das noch … ‘wer spielt kann verlieren / wer nicht spielt hat schon verloren’

auf die Demokratie übertragen heißt das …



wo Demokratie ist … kann man hoffen .. sie verbessern zu können …

wo gar keine Demokratie ist … wie in Deutschland … gibt es auch nichts zu verbessern …



Diktatur ist und bleibt Diktatur … Gefängnis ist und bleibt Gefängnis ...

auch wenn man die Luft oder vielleicht sogar das Essen ‘verbessert’ ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...







