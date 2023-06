Mittwoch, 28 Juni 2023 | 26.179

Die Rechte der Menschen und ...

die Wichtigkeit des Rechts ...

für alles was wichtig ist gibt es in Deutschland einen Tag der … naja ‘Wichtigkeit’ ...

so gibt es zum Beispiel den Tag der ‘Artenvielfalt’ ... das war am 22. Mai ...



wichtig weil … es nicht nur viele Arten gibt …

sondern weil es existenziell wichtig ist … sie auch zu erhalten …



nun ist Artenvielfalt … wie der Begriff Vielfalt schon andeutet … ein sehr komplexes Thema …

weil … es nicht nur viele Arten gibt … sondern für jede Art an sich wiederum die Vielfalt gilt …



die Bundestagspräsidentin … also die Personalmanagementökonomin Bärbel Bas ...

hat das ebenso richtig wie wichtig erkannt …



und verlangt deshalb … daß die Mitglieder im Bürgerrat genau so unterschiedlich sein sollen …

wie die Mitglieder des deutschen Volkes …



paradoxerweise gibt es aber keinerlei Bemühungen …

sich der Wichtigkeit der Vielfalt der Menschen bewußt zu werden … und die zu fördern ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... USA / CDN / KNG ...

das Politische Thema ... Handel und Wandel ... Krieg und Zerstörung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen