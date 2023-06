Dienstag, 27 Juni 2023 | 26.178

Die Rechte der Menschen und ...

die Reden der Menschen ...

es gibt ja das so genannte ‘N’-Wort …

ein Wort das man ‘N’ wie ‘Nicht’ sagen darf ...



deshalb darf ich hier ‘n’ wie ‘natürlich’ auch nicht sagen …

um welches Wort es sich dabei eigentlich handelt ...



es gibt auch das so genannte ‘B’-Wort … das man glaube ich noch sagen darf …

ohne gleich wegen Diskriminierung verhaftet zu werden …



das ist zum Beispiel der Satz … es gibt Leute die reden ‘wie der Blinde von der Farbe’ ...

womit ganz einfach gemeint ist … was man nicht sehen kann … darüber kann man auch nicht reden …



das ist nun gewissermaßen …

Albert Einstein würde sagen … der spezielle Teil …



der sich im Gegensatz zu Relativitätstheorien ebenso wenig verallgemeinern läßt …

wie die Quadratur des Kreises ...



denn es gibt Leute die … obwohl gar nicht blind …

nicht nur nichts sehen sondern auch nichts verstehen …



zum Beispiel von Demokratie … wie Julian Nida Rümelin …

und die trotzdem stundenlang drüber reden können … ganz frei von der Leber weg ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ... Brexit und andere Anti-Europäer ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und Vergewaltigung .,..







