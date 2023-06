Montag, 26 Juni 2023 | 26.177

Die Rechte der Menschen ...

und die Reden der Menschen ...

es gibt ja das so genannte ‘N’-Wort …

ein Wort das man ‘N’ wie ‘Nicht’ sagen darf ...



deshalb darf ich hier ‘n’ wie ‘natürlich’ auch nicht sagen …

um welches Wort es sich dabei eigentlich handelt ...



es gibt auch das so genannte ‘B’-Wort … das man glaube ich noch sagen darf …

ohne gleich wegen Diskriminierung verhaftet zu werden …



das ist zum Beispiel der Satz … es gibt Leute die reden ‘wie der Blinde von der Farbe’ ...

womit ganz einfach gemeint ist … was man nicht sehen kann … darüber kann man auch nicht reden …



das ist nun gewissermaßen …

Albert Einstein würde sagen … der spezielle Teil …



der sich im Gegensatz zu Relativitätstheorien ebenso wenig verallgemeinern läßt …

wie die Quadratur des Kreises ...



denn es gibt Leute die … obwohl gar nicht blind …

nicht nur nichts sehen sondern auch nichts verstehen …



zum Beispiel von Demokratie … wie Julian Nida Rümelin …

und die trotzdem stundenlang drüber reden können … ganz frei von der Leber weg ...



und obwohl man fürs Verstehen gar nicht mal unbedingt was sehen muß ...

es gibt zum Beispiel das sichtbare und das unsichtbare Universum ...



wo kämen wir hin ... bzw die Astrophysiker ...

wenn man darüber nicht reden dürfte ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden Spanien Belgien ...







