Die Rechte der Menschen und ...

die Situation der 'Presse' ...

mit der so genannten Presse bzw dem so genannten Journalismus ist es inzwischen leider

so ähnlich wie mit Albert Einstein als er sagte ...



'es gibt nur zwei Dinge in dieser Welt die unendlich sind …

das sind die menschliche Dummheit und das Universum …



beim Universum bin ich mir allerdings noch nicht ganz sicher' ...

auf die Presse übertragen heißt das …



ursprünglich und lange Zeit galt mal ‘die Presse’ als Vierte Gewalt …

solange noch eine hinreichende Zahl von Journalisten wmd …



halbwegs frei / selbständig / unabhängig beobachten / berichten / kommentieren konnten …

inzwischen sind durchaus professionelle Journalisten jedoch ...



ein willenloses ... bzw willfähriges und deshalb geradezu gefährliches Opfer geworden …

von rücksichtslosen kriminellen Medienmanagern geschweige Mogulen …



die die Beschäftigung (von Journalisten wmd) einsetzen wie eine Droge …

mit der sie die Leute von sich abhängig machen …



und nach allen Regeln dieser ‘Kunst’ mißbrauchen wenn nicht mißhandeln …

ausnutzen ausbeuten ausbluten auspressen ausquetschen aussaugen ausschlachten ...



denen also jede auch nur andeutungsweise ethische Nähe zum Journalismus ...

völlig fremd ...



die also Journalisten zum Beispiel als Pressesprecher etc nur mißbrauchen ...

um die Politik vor sich herzutreiben und vor allem Geld zu scheffeln ...



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Bürger ...

geo / cosmo / astro - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

