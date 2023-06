Samstag, 24 Juni 2023 | 25.175

Die Rechte der Menschen ujd ...

der Unsinn des Bürgerrats ...

die Zusammensetzung dieses so genannten Bürgerrates inclusive aller dazugehörigen

Assistenten Fachleute Organisatoren Planer Forscher Arbeiter Mitwirkenden wmd etc ...



entzieht sich objektiv wie gesagt einer seriösen Kommentierung …

das erste Jahresthema des Rates soll die Ernährung sein …



wie paradox diese Veranstaltung ist sieht man daran … daß in diesem Rat nun unbedingt Leute sitzen sollen

die sich gar nicht ernähren wollen … die beispielsweise kein Fleisch essen wollen ...



die überhaupt tierische Produkte nicht mal nutzen geschweige essen wollen …

bis hin zum Honig der Bienen … den sollen die gefälligst selber fressen …



der Nutzen dieses Bürgerrates besteht also gleichwohl aber wie gesagt paradoxerweise darin …

daß er ein Spiegelbild der Politik an sich ist …



denn da sind ja fast ausschließlich Leute am Werk … die gar keine Politik machen wollen …

zumindest eben keine sinnvolle demokratische und auch sonst verfassungsgemäße Politik !!!



das begreift geschweige versteht aber nicht mal das Bundesverfassungsgericht …

woran sich wiederum zeigt … daß sich die Natur mit Gesetzen nicht einschüchtern läßt ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions uropa ... ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Schule ... Verarmung / Verwahrlosung / Verblödung ...

bzw Einschränkung / Verlust kognitiver Fähigkeiten / Beseitigung der Ordnung ...



möglicherweise wie vielfach vorhergesagt und befürchtet als Folge des Corona-Impfens ...

abgesehen davon daß das Volk sich aus reiner Verzweiflung ...



noch den letzten Rest von Hirn aus dem Kopp säuft ...

bzw den letzten Rest von Verstand in den Arsch dröhnt ...



bzw mit allen möglichen Wahnsinns-Drogen wahnsinnige Geschäfte macht ...

kognitiv ... kognactiv ... canabistiv ... etc ...







