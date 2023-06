Freitag, 23 Juni 2023 | 25.174

Die Rechte der Menschen ...

und die Demokratie ...

ein besonders idiotischer Beitrag der Frau Bundestagsporäsidentin in diesem Pamphlet

ist der Artikel über die Demokratie … 'Deutschland ist eine Demokratie' ... (???) ...



genau das ist es eben nicht !!! …

was haben die Zustände die in diesem Land ‘herrschen’ mit Demokratie zu tun ???



das deutsche Volk ist noch nie !!! in einer derart festgefahrenen und verzweifelten …

verarschten und beschissenen Lage gewesen wie seit Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ...



grad hat man noch gedacht … aha jetzt wird endlich mal definiert was eine eigentlich Demokratie ist

da heißt es ... 'in einer Demokratie bestimmen alle Bürger zusammen was im Land passieren soll' ...



einen solchen hirnverbrannten Satz kann man einfach nicht mehr kommentieren …

das ist der helle Wahnsinn pur ...



und das gilt im Grunde genommen für jeden (!) Satz in diesem Pamphlet ...

kommentieren hilft also nicht weiter ... es fehlt die Bereitschaft darüber zu reden ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege / Krankheit und Intensivstation ...







