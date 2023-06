Donnerstag, 22 Juni 2023 | 25.173

Die Rechte der Menschen und ...

die Aktivitäten der Bundestagspräsidentin ...

noch unsinniger ist die Behauptung … ‘ungefähr die Hälfte’ … der Menschen in Deutschland

seien unter bzw über 45 Jahre alt … ‘also’ … (???) ...



da ist sie wieder … diese absichtliche und absichtsvolle Verwechslung von Quantität und Qualität ...

für deren Beschreibung medizinische Begriffe schon gar nicht mehr ausreichen …



es ist denkbar und möglich daß ‘eine’ ältere wissende erfahrene seriöse Persönlichkeit Verantwortung trägt

für alle Anderen und das Ganze das bekanntlich mehr ist als die Summe seiner Teile ...



es ist aber völlig undenkbar geschweige möglich … daß das einer Mehreit von jüngeren …

unwissenden unerfahrenen unbekümmerten Leuten gelingen könnte …



es gehört zur Tragik des Volkes / der Völker / der Menschen / der Welt daß nach solchen

Persönlichkeiten nicht nur nicht gesucht wird sondern daß sie systematisch verhindert werden ...



spätestens an diesem Punkt kommt dann aber auch die Rolle der Medien in dieses Spiel …

das nach Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer Spaß machen soll ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...







