Die Rechte der Menschen ...

und der Anfang des Sommers ...

die Bundestagspräsidentin ist geisteskrank … das ist so … ist aber nicht das Problem …

das Problem ist … daß sie tagtäglich immer wieder den Beweis dafür liefert …



das neueste Pamphlet in dieser Hinsicht ist die Beilage zur Zeitschrift 'Das Parlament' …

bezüglich der Bürgerräte …



das aus einer Aneinanderreihung ebenso unsinniger wie unrichtiger Behauptungen besteht …

in dem vor allem ständig Äpfel mit Birnen verglichen bzw verwechselt werden …



eine Aneinanderreihung von Ungenauigkeiten Halbwahrheiten Unwahrheiten und glatten Lügen …

von böswilligen willkürlichen beliebigen Irreführungen und Verarschungen …



zum Beispiel heißt es ...’ungefähr’ (???) die Hälfte der ‘Menschen’ (???) in Deutschland ...

sind Frauen bzw Männer …



‘also’ (???) müßten auch die Mitglieder des Bürgerrats zur Hälfte Frauen bzw Männer sein ...

obwohl das Eine mit dem Anderen überhaupt nichts zu tun hat …



wenn zum Beispiel in einer Aktiengesellschaft ein Aktionär von Millionen Aktien …

auch nur eine Aktie mehr-hat als der Rest der Aktionäre zusammen …



dann hat der die Mehr-heit und damit das Sagen ...

und nicht die Anderen ‘ungefähr die Hälfte’ … und das 'Machen was sie wollen' ...



