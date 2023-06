Dienstag, 20 Juni 2023 | 25.171

Die Rechte der Menschen und ...

die Ratlosigkeit der Bürgerräte ...

es ist wieder mal unfaßbar .. auf welche Ideen Politker so kommen …

in ihrer schier unendlichen Ahnungslosigkeit und Dummheit …



hinter der sich dann dieses Faß ohne Boden an krimineller Intelligenz und Energie auftut ...

und Klebe-etc-Aktitivitäten vergleichbar nur denen der Letzten Generation …



da wird dann zum Beispiel behauptet … die Hälfte der Menschen in Deutschland …

seien jeweils Frauen und Männer und das müsse also auch im Bürgerrat so sein …



schon in der ersten Klasse in der Volksschule lernen die Kinder aber …

daß das wirkliche Verhältnis von Frauen zu Männern 53 zu 47 ist …



entsprechend müßte in einem Gremium die Mehrheit der Frauen mindestens 6 zu 5 sein …

wenn eben nicht konsequenterweise 6 zu 4 … ist das denn so schwer zu begreifen ???



aber es gilt wieder mal … wenn der Schwanz steht wmd ... ist der Verstand im Arsch …

bzw … Politiker wmd und Gleichberechtigung … Kopfrechnen schwach ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

umzingelt von Freunden / Feinden / Parteifreunden ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ...Wehrlose und Vergewaltigung ...







