Die Rechte der Menschen ...

und der Bürgerrat ...









als ob wir nicht schon genug ratlose Räte hätten ...

Europäischer Rat / Europa Rat / Bundes Rat etc etc ...



erfindet nun ausgerechnet der Bundes Tag … also die Volks-Vertretung …

einen Bürger Rat … also gewissermaßen eine Volks-Unter-Vertretung …



um nicht zu sagen … eine 'Vertretung' der unteren Schicht des Volkes …

also derjenigen die gerade noch lesen und schreiben können …



enn wirklich zu bestimmen oder gar zu entscheiden haben diese Bürger natürlich nicht …

sondern entscheiden tut dann ‘der Bundestag’ ...



diese Ratsbürger werden nicht gewählt nicht bestimmt nicht gesucht …

sie werden gelost …



es gibt also kaum etwas auf das die Begrifflichkeit der Diktatur besser paßt …

Beliebigkeit und Willkür ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden / Spanien / Belgien ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Arbeitslosigkeit und Tod / Sinnlosigkeit und Hirntod ......







