Sonntag, 18 Juni 2023 | 24.169

Die Rechte der Menschen ...

und die Mitbestimmung ...

der Begriff ‘Mitbestimmung>’ gehört mit zu den Begriffen …

die am meisten und am massivsten miß-verstanden und miß-braucht werden ...



erstens weil nicht unterschieden wird zwischen Bestimmung und Mit-Bestimmung …

zweitens weil Bestimmung mit Entscheidung verwechselt wird ...



und drittens weil es unter den Bedingungen unserer Verfassung … also der Vielfalt und der Freiheit

gar nicht darum geht etwas zu (mit)bestimmen ...



sondern Aufgabe und Auftrag verfassungsgemäßer Politik ist … nicht zu diktieren …

sondern Lebens und Arbeits Bedingungen so herzustellen und zu gestalten …



daß jeder Bürger … um nicht zu sagen Mit-Bürger … das findet bzw das zur Verfügung steht und hat

was er sich nach eigener Entscheidung dann auch nehmen kann und darf …



*



