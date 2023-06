Samstag, 17 Juni 2023 | 24.168

Die Rechte der Menschen und ...

das Ende des Tunnels ...

wenn man auf einen Tunnel zugeht … sieht man ein schwarzes Loch …

und wenn man dann weitergeht … kommt man irgend wann ans Ende des Tunnels …



und sieht wieder Licht … so ist das hier auf unserer Erde …

die wir auch gerne ‘unsere Welt’ nennen ... obwohl sie nur ein Planet ist …



in einem Sonnensystem uner vielen Planeten in vielen Sonnensystemen ...

genauer gesagt … unter vielen Sternen in riesigen Sternenhaufen …



auch der Welt-raum an sich ist so eine riesiger Tunnel … der irgend wo zu Ende ist …

ohne ein Schild ‘Ende des Tunnels’ geschweige ‘Ende der Fahnenstange ‘ … oder gar 'Licht' ...



Licht gibt es nur ‘im’ Tunnel von Sternen die entstehen und leuchten und sterben und verglühen

das Universum könnte man sich also so vorstellen …



als würde man in einer Stadt in einem Haus in der Nacht aus einem hellen Zimmer

in ein dunkles gehen und ein Streichholz anzünden …



dann hat man Licht so lange das Streichholz brennt … bis es verglüht … dann ists wieder dunkel ...

aber … wenn jemand zufällig aus dem Nachbarhaus rüberguckt …



dauert es Jahre … bis er sieht … daß gegenüber jemand ein Streichholz angezündet hat …

diese Jahre nennt man dann ‘Lichtjahre ‘ ...



dem gegenüber ist der Sonnenaufgang schon fast so … als würde man statt Streicholz

einfach auf den Lichtschalter drücken ..



denn das Sonnenlicht braucht nicht Jahre sondern nur acht Minuten zu uns ...

das heißt wenn … beispielsweise … die Sonne nach unserer Zeitrechnung um 5 Uhr 16 aufgeht …



dann ist sie in der physikalischen Realität schon um 5 Uhr 08 … wie soll ich sagen …

um die Ecke gebogen … wir konnten sie eben nur nicht gleich sehen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Verwahrlosung und Verblödung ...



bzw Einschränkung / Verlust kognitiver Fähigkeiten ...

möglicherweise wie vielfach befürchtet und vorhergesagt als Folge des Corona-Impfens ...



abgesehen davon daß das Volk sich aus lauter Verzweiflung ...

den letzten Rest von Hirn aus dem Kopp säuft ...



bzw den letzten Rest von Verstand aus dem Hirn ...

von allen möglichen Drogen ganz abgesehen ...



kognitiv ... kognactiv ...

canabistiv ...







