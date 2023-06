Freitag, 16 Juni 2023 | 24.167

Die Rechte der Menschen und ... das Licht dieser Welt ......

immer mal wieder stellt jemand die Frage aller Fragen … was war zuerst da ?

die Henne oder das Ei ??



und das ist ungefähr genau so unsinnig als würde man fragen …

was war zuerst da ? Die Mutter oder das Kind …



oder überhaupt … was war zuerst da ? Die Frage oder die Antwort ? …

es gibt immer wieder Leute die sagen … ich habe eine tolle Antwort ! Wer hat eine Frage ? ..



ziemlich sicher ist dagegen daß die Dunkelheit zuerst da war …

um nicht zusagen … einfach ein schwarzes Loch … und dann (erst) das Licht …



und das nicht nur weil das so in der Bibel steht … sondern weil wir inzwischen immerhin wissen

nicht nur wie das Licht entsteht … sondern sogar wie schwarze Löcher entstehen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







