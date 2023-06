Donnerstag, 15 Juni 2023 | 24.166

Die Rechte der Menschen und ...

Dritte Perspektive vs Dritte Gewalt ...

objektiv gibt es keinen ernsthaften Widerstand gegen den Angriff … gegen den Überfall …

eines einzigen einsamen alten Mannes auf die Ukra-ine …



genauer gesagt auf die gesamte zivilisierte wenn nicht kultivierte Welt ...

das Auslösen einer sich schier unaufhaltsam permanent selbst überholenden Kausalkette ...



Nahrungskette ? / Lieferkette ? etc … von der noch nicht klar ist … ob sie nicht schlimmer ist …

als der ganze Klima etc Wandel / das Arten etc Sterben etc zusammen ...



aber keiner der infrage kommenden Präsidenten wmd klebt sich an einen russischen Panzer ...

um diesen Wahnsinn zu beenden … wenn er schon nicht verhindert wurde …



was ja ohne weiteres möglich gewesen wäre … wenn es nicht diese Gewaltenteilung gäbe …

und Gewalten-teilung heißt … es gibt nicht nur zwei … Seiten … sondern drei …,



Standpunkte … und damit Perspektiven … und diese Dritte Perspektive …

relativiert / neutralisiert / isoliert praktisch die Dritte Gewalt ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Politische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...







