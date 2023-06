Mittwoch, 14 Juni 2023 | 24.165

Die Rechte der Menschen ...

und die Weltordnung ...

wir leben in gefährlichen Zeiten …

auf der einen Seite der drohende Klimakrieg … auf der anderen der drohende Atomkrieg ...



und das ist … sinnbildlich … als würde man die Kerze an beiden Enden anzünden …

und in der sprichwörtlichen Mitte ist dann der Ofen aus …



das eigentliche Problem dabei ist aber gar nicht der militärische Krieg mit Waffen ...

sondern der Krieg der Ideologien / der Denkweisen / der Weltanschauungen ...



vom Standpunkt der Menschenrechte aus gesehen … also Frieden / Freiheit / Recht / Würde …

ist ein konventioneller Sieg Rußlands oder gar Chinas das Schlimmste was passieren kann ...



mit anderen Worten … die Folgen eines Atomkriegs lassen sich …

unter Bedingungen von Frieden / Freiheit / Recht / Würde wieder in den Griff kriegen ...



die Folgen eines konventionellen Sieges von Rußland oder gar China dagegen nicht …

und die eines Atomkrieges bzw Sieges schon gar nicht ...



*



Das Politische Buch ...

Irene Diwiak ... Sag Alex er soll nicht auf mich warten ... Roman ...



über die Frendschaft von Hans Scholl und Alexander Schmorell ...

und die wenigen Mitstreiter wie Christoph Probst Willi Graf Kurt Huber und natürlich Sophie Scholl ...



über die Anfänge der Weißen Rose ... Diwiaks Verdienst ist es ...

aus den zur Legende gewordenen Mitgliedern der Weißen Rose Menschen zu machen ...



die nicht gradlinig und unerschrocken in den Widerstand gingen ...

sondern mit ihren Ängsten und Zweifeln ... Fehlbar ... Nahbar ...'



aus der Redaktion von Mein Viertel ... Das Berliner Stadtmagazin Juni-August 2023 ...

C. Bertelsmann 2023 ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

so genannte Rechtssprechung in Strasbourg und Luxembourg ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... USA / CDN / KNG ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Krieg und Zerstörung ...







