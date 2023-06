Dienstag, 13 Juni 2023 | 24.164

Die Rechte der Menschen ...

und das Wahlrecht ...

Wahlen werden in der Mitte gewonnen …

das ist ein Spruch nach der Art des Rattenfängers von Hameln …



das heißt … Politiker haben an sich einen ganz bestimmten Standpunkt …

sie stehen rechts oder links … oder hinten noch hinter den Hinterbänklern und Hinterwäldlern …



aber sie wollen nach vorne … auf die ersten Plätze und vor allem ‘an die Töpfe’ ...

das heißt sie wollen Wahlen gewinnen … ohne Verantwortung zu übernehmen geschweige zu tragen



und die gewinnt man nun mal ‘in der Mitte’ …

also da wo eine ebenso undefinierbare wie unverbindliche Masse ist …



ein Brei … ein Purree … eine Bisque …

die man heute und hier bzw morgen und dort nach Belieben und Willkür würzen kann …



um die Stimmen / die Kinder/ die mehr oder weniger unmündigen Menschen einzufangen ...

die dann zusammengefaßt das angestrebte Ergebnis bringen …



mit anderen Worten … das aktuelle Wahlrecht ist gesetzlich geregelter Mißbrauch …

des Volkes und seiner Herrschaft … der Demokratie ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und Vergewaltigung ...







