Die Rechte der Menschen und ...

das Recht / die Gerechtigkeit / der Richter wmd ...

Gerechtigkeit ist gewissermaßen objektiv etwas Absolutes …

entweder etwas ist gerecht oder es ist es eben nicht …



die Anwendung des Rechts dagegen unterliegt subjektiv allen denkbaren menschlichen Unzulänglichkeiten

also nicht nur dem Ge-brauch sondern auch dem Miß-brauch …



Ge-brauch und Miß-brauch hängen wiederum ab vom richtigen Verständnis …

bzw eben vom Miß-verständnis oder gar dem völligen Un-verständnis ...



das Verhältnis von Verständnis und Mißverständnis oder gar Unverständnis zu einander …

ist etwa dasselbe wie zwischen Ge-brauch und Miß-brauch und gar einer Art Un-brauch …



das heißt einer völligen Verwechslung von Sinn und Zweck der jeweiligen Sache …

geschweige einer Person ...



zivilisatorisch bzw kulturell gesehen findet hier eine Art Wettlauf statt ..

zwischen dem rechtlichen und dem geistlichen Mißbrauch ...



mal ist der eine vorne mal der andere … beides ist jedoch Teil der Natur …

der jeweilige so genannte Kampf gegen den Mißbrauch ist also reine Heuchelei ..



