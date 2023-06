Samstag, 10 Juni 2023 | 23.161

Die Rechte der Menschen und ...

die Notwehr der Bürger ...

es ist nun mal so … alle Welt der Lebewesen teilt sich in Menschen und Tiere …

und die Welt der Menschen in Staatsbürger und Staatsdiener …



wobei die Gleichsetzung von Tier und Staatsdiener durchaus bewußt und beabsichtigt ist …

denn unter den Tieren wie unter den Staatsdienern gibt es solche …



die friedlich grasen bzw sich allenfalls untereinander weh tun und ‘fressen’ ...

und solche die wild und unberechenbar sind und Menschen weh tun / sie ‘fressen’ / vernichten ...



außer Mensch und Tier gibt es aber auch noch diese andere angeblich tote Natur …

die aber praktisch genau so ‘lebt ‘ … nur eben auch auf ihre eigene Weise ...



der Mensch ist bekanntlich das einzige Wesen … das weiß daß es sterben muß …

und es sieht ganz so aus … als wollten die Staatsdiener auch den Rest der Welt sterben lassen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Verwahrlosung und Verblödung ...

bzw Einschränkung / Verlust kognitiver Fähigkeiten ...



möglicherweise wie vielfach befürchtet und vorhergesagt ...

als Folge der Coronaimpfung ...



und abgesehen davon daß das Volk sich aus reiner Verzeiflung ...

auch den letzten Rest von Verstand noch aus dem Hirn säuft ...



auch den letzten Rest von Hirn aus dem Kopp säuft ...

von allen möglichen Drogen ganz abgesehen ...



kognitiv ... kognaktiv ...

canabistiv ... etc ...







