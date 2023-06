Freitag, 09 Juni 2023 | 23.160

man hört gelegentlich den Spruch … Jugend ist etwas so Tolles ...

es ist eigentlich schade daß man sowas an Kinder verschenkt ...



so ähnlich ungefähr vielleicht ist das auch mit der so genannten elterlichen Gewalt …

also die Kinder groß zu ziehen und zu er-ziehen und ihnen Bildung und Schule zu vermitteln …



und das eben nicht um das nachzuholen …

was an der eigenen Erziehung und Entwicklung auf der Strecke geblieben ist ...



sondern um mit (!) den Kindern die Welt neu wenn nicht überhaupt erst zu entdecken …

und nicht nur die Gegenwart zu managen sondern die Zukunft zu gestalten …



das läßt sich unmittelbar auf die Politik übertragen … mit anderen Worten …

auch Politik ist etwas so Kostbares … es ist schade daß das Politikern überläßt ...



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ...Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...







