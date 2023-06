Donnerstag, 08 Juni 2023 | 23.159

Die Rechte der Menschen ...

und die Flüchtlingsströme ...

man muß nicht immer gleich auf die Katastrophe im Ahrtal und ähnliche andere verweisen …

deren Schäden und sonstige Folgen bis heute nicht ausgeglichen sind ...



jedes Jahr gibt es schon im Frühling mit der Schneeschmelze Hochwasser …

läuft irgend wo ein Bach / ein Fluß / ein Strom über die Ufer mit entsprechenden Schäden …



aber das Wasser verläuft sich … und dann wird repariert und renoviert …

und auch gleich ein bißchen um gebaut und neu gebaut bis alles wieder gut ist …



noch will niemand begreifen … daß das mit dem Flüchtlingsstrom nicht anderes ist …

nur mit dem Unterschied … der verläuft sich nicht …



sondern drängt im Gegenteil immer weiter und neu und anderes und größer etc nach ...

und (!!!) … da wird nichts repariert etc … sondern das häuft sich alles immer weiter an ...



*



pas Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen