Die Rechte der Menschen ...

auf sinnvolle menschen-würdige Politik ...

mitunter ist einer in Sache und Person … das heißt grundsätzlich richtig …

aber zur falschen Zeit am falschen Ort … dann bleibt also nur neuer Versuch / neue Chance …



in der so genannte Großen Politik läuft es leider in jeder Beziehung umgekeht und falsch …

und deshalb kann auch nie und nimmer was draus werden ...



das Problem liegt ganz einfach darin … daß nicht nur nichts richtig ist …

also weder in der Person noch in der Sache ...



sondern entsprechend von vorn herein völlig untaugliche Versuche

dann auch noch konsequent zur falschen Zeit am falschen Ort stattfinden ...



das Problem ist daß dauernd versucht wird bestimmte Gegebenheiten bzw Zustände herzustellen

bzw bestimmte Personen in bestimmte Positionen zu hieven ...



und es genau darauf für erfolgreiche Politik nicht nur nicht ankommt …

sondern technisch gar nicht möglich ist …



eine derart vollkommene perfekte Welt läßt sich nicht mal für eine Ur-Sekunde herstellen ...

geschweige dann auch noch aufrecht erhalten …



bzw seit Menschengedenken weiß man ... das Volk kann sich die guten Kaiser und Könige …

bzw Leitungs und Führungs Kräfte nicht backen …



erfolgreiche Politik ergibt sich also nur auf dem umgekehrten Weg …

das heißt … die Dinge / Personen / Sachen nehmen wie sie kommen …



aber nicht so lassen … sondern die Defizite auffüllen … Fehlendes ersetzen …

Schäden reparieren … Verluste ausgleichen … Neues hinzufügen … renovieren etc etc ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und Vergewaltigung ...







