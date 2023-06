Montag, 05 Juni 2023 | 23.156

Die Rechte der Menschen und

das Politische Spiel ...

es gibt Spiele … da besteht die Möglichkeit Eigentore zu schießen …

was sowohl zufällig geschehen kann … als auch ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...



das Besondere am Eigentor ist … daß ein solches Tor der gegnerischen Mannschaft zugerechnet

und eventuelle Punkte gutgeschrieben werden … als hätte sie selbst das Tor erzielt ...



die Steigerung von Eigentor ist … zum Beispiel … ein Jäger erschießt sich selbst …

auch das kommt öfter vor als man so denkt ...



auch Politik ist so ein Spiel … sagt Frau Merkel …

dennoch gibt es bemerkenswerte Unterschiede …



im Fußball zum Beispiel gilt nach wie vor das Wort Sepp Herbergers …

der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten ...



demgegenüber ähnelt das Politische Spiel eher dem Poker-Spiel …

das rein rechtlich gesehen zu den Glücksspielen gerechnet wird ...



das Besondere am Politischen Poker Spiel ist aber ...

daß es weder mit dem Recht noch mit dem Glück was zu tun hat …



auf das Politische Spiel trifft alles zu was sich mit Begriffen verbindet wie

Bluffen und Lügen … Täuschen und Betrügen etc etc etc ... was das Zeug hält ...



es geht also letztlich einfach nur darum ... wer am längsten die Nerven behält ...

und das sprichwörtliche poker face zu wahren versteht ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







