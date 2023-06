Donnerstag, 01 Juni 2023 | 22.152

Die Rechte der Menschen und ...

die so genannte 'Künsdtliche Intelligenz ...

was übrigens eine unzureichende Übersetzung des Begriffs ‘artificial’ ist …

denn es ist ein Unterschied …



ob man in einem künstlich angelegten See angelt …

oder ob man mit einer Maschine arbeitet … die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet wurde …



bzw ein Tier domestiziert und dressiert ... ein Tier bleibt immer ein mehr oder weniger wildes Tier

und eine Maschine ein Automat … mit den ihren innewohnenden eigenen (Zauber)Regeln ...



bekanntlich ist es in 30 Jahren nicht gelungen … Frau Merkel halbwegs zu zivilisieren …

geschweige zu kultivieren … nach (west)europäischen bzw überhaupt westlichen Standards …



was der wesentlichste Grund dafür sein dürfte ... daß es nicht gelungen ist ...

die Engländer von ihrem Brexit abzuhalten ...



dieses Spiel … wie Frau Merkel das nennt … ist ja nach wie vor nicht beendet …

sie arbeitet weiter mit ihrem spitzbübischen Spaß daran …



und aller Voraussicht nach werden wir davon noch genau so überfallen …

wie Wladimir Putin die Ukra-ine überfallen hat ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Mimikry / Miasmathie / Mikado ...







