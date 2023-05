Mittwoch, 31 Mai 2023 | 22.151

Die Rechte der Menschen und ...

der Politische Brei ...

Olaf Scholz sagt … wir müssen uns einstellen auf eine Welt … die multipolar sein wird ...

aber was will er uns damit sagen ???



‘führen’ kann immer nur einer wmd … also unipolar … schon bipolar gilt als Krankheit ...

was ist dann multipolar ? … eine Epidemie ? eine Pandemie ? eine Multi-emie ?



Multipolar … das ist ein typischer Fall von ‘viele Köche verderben den Brei’ ...

das Ganze ist bekanntlich mehr als die Summe seiner Teile …



man sagt zwar … wenn jeder sich selbst hilft … ist allen geholfen …

aber selbst dann nicht eben diesem Ganzen !!! diesem 'mehr' / Nutzen 'mehren' ...



und auch unsere Verfassung sagt … ‘DER Bundeskanzler bestimmt ... und trägt ...

multipolar à la Scholz heißt also …



jeder macht was er will …

und keiner trägt auch nur die geringste Verantwortung ...



und irgend wann wird auch dazu ein Gesetz gemacht …

wir sind schließlich ein Rechtsstaat ...



*



das Politische Buch ... das Buch der Bücher ... die Bibel ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA ... Kanada ... Grönland ...



das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...

Merkel und Werkel ...







