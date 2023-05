Dienstag, 30 Mai 2023 | 22.150

Die Rechte der Menschen ... auf einen Wäldchestag ...

ante scriptum ... dieser Unsinn den der Kanzler da dauernd von sich gibt ...

der gehört verboten ...



das ist mit der Qualität eines demokratischen Staates völlig unvereinbar ...

bzw gerade der Beweis dafür ... daß wir hier eben keinen demokratischen Staat haben ...



*



in Frankfurt am Main feiert man heute den dritten Pfingsttag …

zwar auch am Main … vor allem aber eben draußen im ‘Wäldche’ …



in Sachsen-hausen am Oberforst-Haus …

also da wo auch der Äppelwoi zuHaus ist bzw in Strömen fließt ...



die Wiege des Christentums stand bekanntlich in einer Scheune / in einem Stall …

man könnte sagen … so ähnlich stand auch die Wiege der deutschen Demokratie …



nicht in einer Kirche … also der Paulskirche in Frankfurt am Main …

sondern in den Wald und Wiesen / Forst und Oberforst-Häusern in ‘Wäldchen’ ...



denn da war immer noch alles zusammen … liberté égalité fraternité ...

Mann Weib Kind … Omma Oppa und sonstige Verwandte und Anverwandte …



bevor die Paulskirchen und andere Versammlungen …

dann alles wieder durch einander brachten ...



kein Geringerer als Michelangelo hat mal gesagt ...

Frieden findet man nur im Wäldchen ...



das heißt (auch) Freiheit ...

gewissermaßen die individuelle Demokratie



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

zum Beispiel das Brexit-geschädigte Große Britannien ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Gender Rights and Gender Equality ...







