Die Rechte der Menschen ... am Pfingst-Montag und ...

der Fachkräftemangel ...

in Deutschland wird händeringend nach Fachkräften gesucht …

das ist die Folge davon …



daß über Jahrzehnte … über Generationen hinweg …

auf die Heranziehung und Ausbildung von Fachkräften mutwillig verzichtet wurde …



zunächst hat man geglaubt … man könnte das Problem lösen ... indem man aus dem Ausland

mehr oder weniger unausgebildete und vor allem unkultivierte Leute herein holt …



das hätte theoretisch funktionieren können … wenn man die entsprechend integriert hätte …

hat man aber auch nicht …



statt dessen gibt es ein Gesetz … das sich vergleichsweise einfach …

an die sich verändernden Arbeits und Lebens Bedingungen anpassen läßt …



immer wenn man in Deutschland nicht mehr weiter weiß …

macht oder verändert man ein Gesetz …



und das nennt man dann Rechtsstaat … obwohl der mit dem Recht genau so wenig zu tun hat ...

wie als Staat mit den Interessen der Staatsbürger bzw also des Volkes ...



