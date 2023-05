Sonntag, 28 Mai 2023 | 21.148

Die Rechte der Menschen am Pfingst-Sonntag und ...

der Fachkräftemangel ...

händeringend werden zur Zeit überall Fachkräfte gesucht ...

und wird auch dieser Begriff dauernd neu definiert bzw werden die Standards herabgesetzt ...



bzw wird die Latte so tief gelegt ...

daß auch noch mehr oder weniger geistig Behinderte drüber weg kommen ...



denn das Problem ist ja nicht der Fachkräftemangel unten in Betrieben und Unternehmen ...

im Handwerk oder in der Industrie ...



sondern der Fachkräftemangel oben ...

in der Spitze der so genannten politischen Führung ...



mit anderen Worten ... von Dilettanten werden Fachkräfte gesucht ...

für Defizite die sie selbst verursacht und verschuldet haben ...



so lange die Qualität der Politischen Führung nicht besser wird ...

kann auch der Mangel an Fachkräften nicht behoben werden ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und Welten Bürger ...

geo - cosmo - astro - politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

D-Zug ... Luftzug ... Raumanzug ...



Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ...

Dummheit / Lesefaulheit / Richtlinieninkompetenz







