Samstag, 27 Mai 2023

Die Rechte der Menschen ...

Bildung / Erziehung / Schule ...

wenn das Dasein des Menschen gegenüber Tieren irgend einen Sinn machen soll …

dann haben Eltern die Pflicht (!) … ihre Kinder zu halbwegs vernünftigen …



friedlichen freien selbständig denkenden und handelnden Menschen zu erziehen ...

und das da-für notwendige Handeln und Verhalten nennt man Elterliche Gewalt ...



so ungefähr wenn nicht doch genau so ist das auch mit dem Handeln und Verhalten

der so genannten Staatsmacht bzw Gewalt gegenüber den Bürgern …



seit Menschengedenken ist bekannt … daß diese ‘Staatsgewalt’ allgegenwärtig ist ...

egal ob sie von rechts kommt von links durch die Mitte von allen Seiten gleichzeitig ...



und dann fragen die Scheinheiligen Machthaber zum Beispiel im Kunstbetrieb …

wie sehen heutzutage künstlerische und kuratorische Strategien im Umgang mit Gewalt aus …



denn angesichts der Kontinuitäten selbst extremer Bewegungen und Verbrechen …

würden in allen Sparten der Künste ‘Stimmen der Gegenwehr laut’… (???)



das ist ungefähr wenn nicht genau so wie wenn die Kirchenscheinheiligen beten …

nur mit dem Unterschied …



die Wahrscheinlichkeit … daß Gott ein Gebet erhört … ist größer …

als wenn irgend ein Politisch Verantwortlicher diese ‘Stimmen der Gegenwehr’ erhört ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Schule ...

Staatsbürger / Staatsorgane / Staatsgewalt ...







